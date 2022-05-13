外交部長吳釗燮接受澳洲媒體專訪表示，台灣會肩負捍衛自身國家安全的責任，不斷強化自我防衛，且持續與澳洲對話，但並非要求澳洲軍事協助。

吳釗燮於本月10日接受澳洲「特別廣播服務公司」（Special Broadcasting Service）政治記者Tom Stayner視訊專訪，報導已於5月13日在該台網站刊出。

吳釗燮指出，台澳共享自由民主價值，為理念相近的夥伴，雙方在良好的經貿關係基礎上深化各領域關係，並將持續一同推動自由、開放的印太政策，捍衛印太區域的和平與穩定，擴展互利互惠的經濟合作。

吳釗燮表示，中國威權主義持續對外擴張，近來中索簽署安全協定，意味區域穩定正產生變化。索羅門群島位處澳洲近鄰，與澳洲安全息息相關，如果中國影響力持續深入太平洋地區，甚至在索羅門群島等地設置軍事基地，將造成極大的安全隱憂。因此，吳部長呼籲美國、澳洲及日本等理念相近國家加強合作，防止極權主義擴張與侵略。

針對烏俄戰事發展，吳釗燮指出台灣與烏克蘭皆位處對抗威權擴張的最前線，因此台灣對烏國處境感同身受，也加入國際譴責及制裁俄國的行列；我國也結合政府與民間力量，積極向烏國難民捐贈善款及物資。

吳釗燮說，如果未來台灣面臨相同情況，希望國際社會及理念相近國家能仗義執言，展現對台灣的支持。他並強調，台灣會持續與澳洲對話，但並非要求澳洲軍事協助；台灣會肩負捍衛自身國家安全的責任，不斷強化自我防衛；台灣將持續關注區域情勢並與友好國家合作，避免危機發生。

另在世界衛生大會（WHA）即將登場之際，吳釗燮表示，將2350萬的台灣人民排除在WHA之外是不公平的。台灣在新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延時，對各國積極捐贈防疫物資；台灣也獲得許多國家溫暖打氣，凸顯國際間民主盟友互助的重要性。我國感謝澳洲在台灣參與WHA議題上表達支持，期盼澳洲能持續支持我方參與國際組織。