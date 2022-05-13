合庫銀行繼去年4月獲S&P暨其子公司中華信評將評等展望由「穩定」調升成「正向」後，今年5月6日再獲國際長期信用評等調升為「A+」，國內評等更調升至銀行業最高之「twAAA」評級，長期展望「穩定」，創下歷年最佳評等。

合庫銀行在台灣銀行業中擁有良好的市場地位、穩固的企業基礎、強健的資本水準，以及令人滿意的資金來源與流動性結構，加上在國內銀行業中具有高度系統重要性，及母公司合庫金控審慎的成長策略與資本政策支持下，於今年獲信評公司進一步調升國際及國內長期信用評等，並為本次唯一一家獲中華信評調升國內長期信用評等之銀行，顯見合庫銀行穩健經營的表現獲得肯定。

合庫銀行無論總資產、存款或放款排名均居國內第二大，在國內廣大營運據點的優勢下，持續深耕企金業務；近年來更積極布局海外與加速國際化進程，厚植海外營運實力。110年各項業務表現亮眼，稅後淨利達新臺幣188.73億元、逾放比率0.22％及備抵呆帳覆蓋率541.67％，均創下歷年來最佳之紀錄。

合庫銀行未來將持續採行穩建的成長策略，布局全球，並維持審慎的資本政策，順應國內外永續發展趨勢，加速推動永續金融，積極投入前瞻智慧科技，提供客戶優質金融商品與服務，發揮核心業務優勢，積極朝永續經營目標邁進。