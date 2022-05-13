日本劇作鬼才野田秀樹製作舞台劇《 Q ： A Night At The Kabuki 》找來松隆子、上川隆也、廣瀨鈴、志尊淳、竹中直人等人主演，2019年在日本各地展開巡演時大獲好評，今年原班人馬再度齊聚，今年秋天到倫敦和台灣舉行巡迴演出，讓松隆子開心直呼：「真的很幸運，我要火力全開！」

《 Q ： A Night At The Kabuki 》將莎士比亞經典著作《羅密歐與茱麗葉》改編成日本平安時代「源平合戰」為背景的故事，並結合英國傳奇樂團「皇后合唱團」1975年發行的經典專輯 《歌劇之夜》，原定2019年在英國公演，但遇到疫情未能成行，如今將重新啟動世界巡演計畫，志尊淳激動表示：「真的是很難想像，希望能多多感受觀眾給的魅力和刺激！」首度到海外演出的廣瀨鈴更是興奮地：「完全是未知的世界，該不會還來不及思考跟緊張就結束了！」

據日媒報導，台灣場將在10月22日至10月30日於國家戲劇院登場，對此，國家戲劇院表示，確實有在洽談中，也已經留好檔期，但因為疫情尚未趨緩，台灣目前還有隔離政策，許多細節仍在確認中，預計7月才會正式公布完整資訊。