總統府確診新增5人 4員工、1警衛室勤員 22:072022/05/13 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統府發言人張惇涵。（圖／本報系影音截圖） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統府發言人張惇涵今表示，總統府新增5名確診案例，包括4名總統府員工、1名總統警衛室勤員，該名勤員因於休假中確診，故無匡列密切接觸者。 張惇涵表示，上述案例近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。總統府各項業務正常運作，並持續依照防疫指引，落實相關檢疫措施及防疫工作。 疫情燒進台南府會 2女議員、經發局長快篩陽 市府官員確診、議員快篩陽 南市議會定期會延會2周 #總統府 #確診 #員工 #警衛室 #勤員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 市府司機確診 盧秀燕自我健康監測公務不受影響 15:372022/05/13 生活 彰化啟動線上快篩諮詢 台中招募抗疫陣線 04:102022/05/13 地方新聞 同居男友染疫！她快篩陰「只能一起確診」 網爆共鳴 13:202022/05/13 生活 確診暴增一團亂 里長幫排隊買快篩 感動里民捐物資 17:102022/05/13 寶島 台東今＋348 老人養護機構10天1例暴增為149例 17:122022/05/13 生活 2022誰來做老大》基隆市長 國際護師節 藍綠出招致敬醫護 04:102022/05/13 政治要聞 台中社區住戶確診 大門遭塑膠布黏貼 17:202022/05/13 社會 基隆今確診破2千！林右昌：疫情高峰即將到來 17:212022/05/13 生活 雙北喊「快篩陽即確診」 陳時中2原因動怒駁斥：出事誰負責 14:592022/05/13 生活 僅3種人適用「快篩陽即確診」 洪孟楷：衛福部對國人沒信心？ 21:442022/05/13 政治 苗縣＋742 即起開放確診者可由親友代領抗病毒藥物 15:262022/05/13 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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