總統府發言人張惇涵今表示，總統府新增5名確診案例，包括4名總統府員工、1名總統警衛室勤員，該名勤員因於休假中確診，故無匡列密切接觸者。

張惇涵表示，上述案例近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。總統府各項業務正常運作，並持續依照防疫指引，落實相關檢疫措施及防疫工作。