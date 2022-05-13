馬來西亞正妹網紅婉婷(Valent)，外型甜美還擁有D級傲人身材，加上常不吝於分享性感美照，人氣持續攀升，近日她曬出下象棋辣照，邪惡視角讓她不小心「走光」露底褲，網友看了全暴動。

婉婷在社群發文「這局你贏了我跟你走，你輸了跟我走」，並附上一張下象棋美照，讓網友目光全放在她火辣身材上，只見她穿上白色細肩帶長上衣，疑似沒穿內衣，讓她渾圓雙峰呼之欲出，還明顯可見胸上青筋，下身更露出一點白色，網友看了驚呼走光了？

而她的火辣美也引來熱議，「實在無法專心下棋啊」、「我願意投降」、「不公平啊，你干擾我思考」、「太邪惡的角度」、「白色小三角」、「簡直要人命，鼻血直噴」。婉婷不僅外型亮眼，還很有生意頭腦，從事美容、食品和服裝電商生意，有「馬來西亞抖音女神」封號。

目前IG擁有近50萬粉絲的婉婷，人氣不斷竄高，氣勢直逼同鄉、有馬來西亞「鋼琴女神」之稱的李元玲，港媒更指她拍照花樣和服裝都出奇制勝，較李元玲吸睛，看好她成為新一代性感女神。