歷經4年漫長等待，國際小提琴大賽金牌得主林品任，將在6月首登紐約卡內基音樂廳，這是他2018年獲得美國印第安納波利斯國際小提琴大賽金牌的禮物之一，行前也將先在台灣演奏給台灣觀眾聽。

受到疫情影響，林品任演出行程一波三折，但他也化困境為轉機，在疫情相對穩定的台灣努力闖蕩，多次返台演奏協奏曲、室內樂等，他表示，「這給我很大的使命感，現在我的自我要求更高，每次演出都努力做得更好，希望自己可以和國外頂尖的獨奏家相提並論。」

在卡內基廳的行前音樂會，林品任安排了韋塔里《夏康舞曲》、理查．史特勞斯《降E大調小提琴奏鳴曲》、柯瑞良諾《小提琴奏鳴曲》、弗若洛夫《「波吉與貝絲」音樂會幻想曲》等曲目。

談到曲目安排，他表示選擇韋塔里《夏康舞曲》的靈感是來自他的恩師羅桑，「羅桑最招牌的是他的『黃金音色』（Golden Sound），總會在音樂會開場先演奏一首比較舒緩，能展現小提琴聲音的曲目。這首就是那樣的曲子。」此外，這首也是小提琴大師海飛茲首度登上卡內基廳第一首演奏的曲子，「我希望以此向他致敬。」

林品任表示，台灣是他熱愛的土地，「我非常感謝疫情期間台灣給我許多演出的機會與支持。這兩場演出也是我在衛武營音樂廳、國家音樂廳的獨奏會首演，我會用最高的規格、最嚴謹的態度，將我喜愛的曲目呈現給大家。」

林品任近期演出將於5月15日在高雄衛武營音樂廳、5月18日台北國家音樂廳登場。