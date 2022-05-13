中央疫情指揮中心13日公布全國增加41死，台中市在5月6日至5月10日期間增加4死，其中，1名接種3劑疫苗80多歲男性，有慢性病史，4月14日解隔離出院，返家後身體仍虛弱，治療未改善於5月6日死亡，成為解隔離23天，被中央判定新冠肺炎確診死亡的罕見個案。

台中市新增4例死亡病例，年齡分布在60多歲到80多歲，死亡時間分別於5月6日到5月10日，今年這波疫情擴大以來，台中市累計6名死亡的個案。

衛生局表示，4名死亡個案，一名為80多歲男性，接種3劑疫苗，有慢性病史，4月7日確診，4月14日解除隔離治療，出院後於家中因病況不佳，5月6日死亡。

因這名8旬病患是在解隔離23天後不治，台中市向中央流行疫情指揮中心請示釐清其死因，最後中央判定是新冠肺炎確診死亡。

另一名為80多歲女性，接種3劑疫苗，有慢性病史，5月3日確診住院並使用藥物，5月8日因病況不佳，家屬拒絕急救死亡。

還有一名60多歲女性，接種1劑疫苗，有洗腎病史，5月9日確診，後續因病況不佳，5月10日死亡，另名60多歲女性，接種1劑疫苗，有慢性病史，5月9日確診，5月10日病狀加重死亡。

衛生局副局長邱惠慈表示，今日有3名病人入住加護病房，均有包括糖尿病、高血壓、血液透析等慢性疾病，持續追蹤17名病人，有5人插管，6人有入住加護病房，4月23日到5月13日，經醫院醫護人員細心照顧，中重症病人中已有24人狀況改善好轉，已經解除隔離。