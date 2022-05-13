確診後覺得快呼吸不過來，很可能是血氧濃度不足導致，外科醫生江坤俊指出，血氧濃度低於90%，就代表有缺氧現象，低於80%可能瞬間昏迷，甚至危害器官功能，因此他分享2招自救法，包括用吸管吐氣及圓唇吹汽法，能有效提升血氧量。

最近網路瘋傳「一根吸管就能提高血氧量」自救法，對此，江坤俊在YouTube頻道「江P醫件事」實測，先把吸管放入嘴中，並深吸一口氣憋住，再從吸管吐氣，重複三次後血氧濃度確實從93%升到99%。

江坤俊解釋，一般深呼吸的方式很難把肺部裡的空氣吐乾淨，當肺部殘留了過多空氣，再吸入的新鮮空氣就會被稀釋掉，因此無法有效改善血液中的含氧量，但透過從鼻子深呼吸、用吸管慢慢吐氣的方式，就能把肺部空氣吐乾淨，並吸入更多新鮮空氣，血氧量自然很快上升。

江坤俊提到，手邊沒有吸管的話，用「圓唇吹汽法」一樣有效，先用鼻子深呼吸，再把嘴巴嘟起來慢慢吐氣，也可以把肺部裡的殘餘廢氣吐乾淨，改善肺部換氣，提升血氧量。

江坤俊表示，正常的血氧濃度落在97%至100%之間，不過年紀大、有抽菸習慣或慢性疾病患者的血氧濃度，在90％到95％也是可接受範圍內，「如果血氧濃度低於90%，就表示你開始有缺氧現象了」。

江坤俊也警告，血氧濃度低於80%就會危害器官功能，其中受害最大的就是大腦，因大腦的耗氧量占全身的20%，若缺氧可能造成瞬間昏迷、影響意識。他提醒，若確診者在隔離期間發現血氧濃度降低，可利用上述方法自救，改善血氧；若出現心跳變快、小便量變少、呼吸覺得喘、胸悶、胸痛，很可能是輕症轉到中重症的症狀，應立刻就醫。

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