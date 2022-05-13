南投名間「幸福愛家」新建案今（13）日正式公開，同時舉辦「幸福99」手作烏龍茶義賣活動！民間茶農之子、福寶建設機構董事長陳慶曄不僅返鄉蓋好宅，更特別捲袖親手製茶，推出限量99斤的烏龍好茶義賣，寓意「幸福久久，好建築長長久久」，把離鄉30年的經歷和故事濃縮於手作茶之中，還將廠商的花籃及賀禮轉為響應茶葉義賣，將更多愛心捐贈給名間鄉公所回饋鄉里。

南投出好茶，陳慶曄是名間松柏嶺茶農之子，從小就在茶園與製茶的環境中長大，30年前，台茶面臨了重大的產業轉型，因外銷轉內銷壓縮了茶農的生存條件，逼得許多茶農二代出走另謀生計，陳慶曄就是當年離鄉打拼的最佳寫照。

後來踏入建設業的陳慶曄，秉持根深蒂固的製茶魂，將製茶一絲不苟、嚴謹態度運用於建築上，從茶道體悟到：「三分茶、七分火」，茶道哲學跟蓋房子一樣，從購地、產品規劃、銷售、營建、幫客戶辦貸款、交屋、到成立管委會，過程需要二至三年，其間所有細節都不能馬虎，必須戰戰兢兢、如臨深淵。

陳慶曄對於土地的情懷更勝於投報率，建築規劃上總想把最好的建材與工法挹注其中，如同品牌標語「耕一畝福田，擁一座寶山」，隨社會大眾需求精心設計，創造出別有一番之風格與味道，「買房子是一輩子的，客戶購屋會特別用心，我們建築更加細心，秉持著客戶唯尊，建築唯美、精神唯銳，盼能與客戶互動一輩子，公司細心讓客戶更放心。」

民間新案「幸福愛家」，由福寶團隊旗下富潤昌建設投資興建、甲級福豐營造施工營建，全案嚴格實施實價登錄2.0不二價銷售，實踐居住正義，公正公開讓人人都有好房住。

福寶機構富潤昌建設總經理劉昌浩表示，「幸福愛家」基地位於南投縣民間鄉水尾巷，基地面積約543坪，共規劃18戶透天別墅，地坪21.5坪至63坪、建坪48至86坪，樓層規劃4層，客房數有4-5房，停車規畫前院停車/新加坡式停車，戶戶雙車位，產品分成有電梯與無電梯，總價從940萬至1,690萬元不等，總銷約2億元，目前已賣出4戶，預計第三季動工興建。

陳慶曄強調，「幸福愛家」選用媲美台中七期豪宅建材，如日本原裝進口CLEAN UP廚具、TOTO衛浴、高級8mm石晶地板、全棟套房規劃、全棟結構採用台灣水泥，給民間在地人也能擁有高規格的住宅享受，「幸福愛家」日系時尚精品、電梯別墅，「要給辛苦大半輩子的名間人、一個最好最幸福的家！」