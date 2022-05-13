俄烏戰爭已逾兩個月，俄羅斯砲擊與空襲齊下，持續強攻馬立波的亞速鋼鐵廠。俄軍則集中攻勢，阻止烏克蘭部隊接近亞速鋼鐵廠。前民進黨立委郭正亮表示，美國現在已出現一種聲音，烏克蘭打不贏俄羅斯。

針對俄烏戰爭，郭正亮13日在中天政論節目《正常發揮》中表示，美國現在逐漸有兩種論述浮現，第一個是烏克蘭真的打不贏，因為有一些民調已經出來了，美國人大部分還是認為，烏克蘭還是沒辦法打贏。第二個就是，這會不會是無底洞？比如武器跑到哪裡了？還有現在要給烏克蘭330億美元，也會懷疑這個帳跑去哪裡？這也是合理的懷疑。

郭正亮接著指出，美國這種聲音會出現，是合理的，因為美國人做事還是講究目標和手段，真的認為可以打敗俄羅斯嗎？美國總統拜登曾說，要削弱俄羅斯。烏克蘭總統澤倫斯基也說6月要反攻，但如果又輸了，怎麼辦？

郭正亮表示，從今年1月到現在，盧布對美元升值11％，俄羅斯通貨膨脹卻只有10％，對俄羅斯的經濟制裁沒用，金融圍剿失敗。