近年因疫情影響，藝文產業紛紛遭受龐大的衝擊與考驗，深耕苗栗16年的EX-亞洲劇團，原本在四月底的《追月狂君—卡里古拉》台南巡演，也因為工作人員被匡列居家隔離而在進館前兩天緊急喊卡，演出的延期對於創作量能以及票房都造成重挫，團隊開始思考要如何與病毒共存，讓藝文重生，因而促成「孤獨的總和」行動裝置展。

團長林浿安表示，面對挑戰，團隊選擇勇敢面對，「從自身做起，因而發想出『孤獨的總和』行動裝置展，期待能引領藝文產業日漸復甦，讓民眾以多元形式持續參與藝文活動。」

團隊表示，策展出發點為：「每個人多少都感受過孤獨的時刻，而孤獨感常常是獨自一人時最油然而生，甚至在群體狂歡之時，都可能悄然萌生。面對這樣的時刻，我們有可能轉念成喜歡，因而坦然接受嗎？孤獨可以是難以忍受的寂寞，也可能成為獨自沉澱的療癒。」

展覽現場有一間高212公分、寬110公分的「行動電話亭」裝置木箱，提供民眾入內書寫酷卡及投遞。操作步驟為進入電話亭後先掃QRCODE聆聽一段劇場音樂，然後在提供的酷卡上寫下一段話，將想說的話獻給自己或是某個孤獨的他人，最後投遞進卡片箱即完成。

團隊表示，希望透過此延伸活動，讓無論是人生遭遇悲傷、痛苦或孤寂的人，都可以沉浸在「孤獨的總和」裡，「為這個世代祈福，並從自我深層的對話中找到生命的救贖。也期待『孤獨的總和』可以成為一座花園，讓繁盛芬芳滋養生命。」