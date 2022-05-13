美國東尼獎最佳導演得主瑪麗．札莫曼（Mary Zimmerman）改編自阿拉伯世界的文學名著《一千零一夜》(The Arabian Nights)，本周末在台北南海劇場登場，由導演呂柏伸帶領台大戲劇系製作和演出。

呂柏伸表示，第一次閱讀劇本便深受感動，也更相信說故事本身的力量，「劇作家從原著當中挑選的大都是我們不太熟悉的故事，但切入的視角主要是那些跳脫伊斯蘭傳統框架的女性角色，看他們如何在不同情境當中彰顯生命、愛情、信仰的價值，包括情慾自主、追尋自我等議題。」

《一千零一夜》描述有一位國王，因為目睹妻子偷情，便開始每晚迎娶並殺害⼀個處女，直到大臣的女兒來到他的床邊，開始為他說起一個個精采有趣且饒富哲理的故事。究竟國王聽完這些故事之後會有什麼樣的改變？

值得一提的是，國內長年鑽研中東舞蹈的名家邵震宇，這次也特別指導演員跳中東舞蹈，演員也學習中東打擊樂器，邊演邊演奏。演出即日起至5月15日，在台北南海劇場登場。