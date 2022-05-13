中信兄弟13日作客新莊，靠著陳子豪生涯第8次單場雙響炮演出，加上廖乙忠中繼2.2局鎖住對方打線，以8比2擊敗富邦悍將，兄弟拿下2連勝，富邦則吞下6連敗、戰績4勝22敗續寫開季前26場比賽最差勝率紀錄。

兄弟2局上先馳得點，4局再靠陳子豪陽春炮、本季第2轟擴大領先，不過富邦在第4、5局各添1分追平。兄弟在6局上有所回應，代打李聖裕敲出帶有1分打點的安打，兄弟再度把領先要回。

7局兄弟更是一口氣打了8人次攻下4分，穩住領先優勢，雖然先發投手象魔力僅投4.1局就退場，但接替上場的廖乙忠、楊志龍、吳俊偉都力保不失，沒讓富邦再攻下分數。

廖乙忠中繼2.2局僅被敲1安、無失分，另投出2次三振拿下勝投，這是他本季首勝也是相隔582天奪勝，前次拿下勝投是2020年10月8日中繼面對樂天桃猿；陳子豪單場4安包含2轟，貢獻3打點，這也是他生涯第8次單場雙響炮。

總教練林威助賽後也誇讚廖乙忠臨危受命繳出好投，「象魔力今天投得掙扎，今天廖乙忠有確實壓制對方打者，最近他跟吳哲源的直球都很不錯。」

廖乙忠今年首場登板是在4月5日先發面對樂天桃猿，但僅投4局失2分，之後下二軍時有跟投手教練王建民聊天，「他跟我說，其實你的直球並不差，雖然球速不快，但不好打，後來對味全中繼又多是變化球被打，又在與教練聊了一次，他說：『相信你的直球，丟就對了。』其實這樣面對場面時也比較單純一點。」

拿下久違的勝投，廖乙忠坦言目前還沒有什麼感覺，「自己只是幫助先發投手，不要讓危機擴大，5局守住危機怒吼，也是替自己振奮一下。」