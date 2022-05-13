市調機構IDC預測，今年全球用於商業實踐、產品和組織的數位轉型（DX）科技支出將達1.8兆美元、年增17.6％，數位轉型科技投資支出將在2022～2026年保持這種成長速度，五年的年複合成長率（CAGR）為16.6％。

IDC認為，在疫情略微放緩之後，今年將看到積極的數位轉型科技投資成長，隨著企業加速數位優先策略，企業將投資引向內部營運和外部直接參與，對內部營運的投資主要集中在提高效率和韌性上，而客戶體驗轉型已經成為許多公司的首要任務。

根據IDC發表的《DX支出指南》，營運投資從其中51個重點中脫穎而出，今年數位轉型三大優先重點包括後端支援和基礎架構、智慧製造和數位供應鏈優化，這三個投資領域的DX支出將超過6,200億美元。

除了上述三個領域的數位轉型支出之外，IDC進一步表示，今年也將看到大量投資的重點包括互聯資產（Connected Assets）、設施管理（Facility Management），以及用於企業營運用的數據和資訊（Operationalizing Data and Information），而客戶體驗投資，如全方位體驗參與和全通路商務，將在今年占到超過3,000億美元的DX支出。

IDC預期在2022～2026年間，支出成長最快的數位轉型投資包括無摩擦保險（年複合成長率27.4％）、法律事務（年複合成長率27％），以及企業和資源管理（年複合成長率26.0％）。

從產業角度來看，IDC認為製造業將佔今年全球DX支出近30％，其次是專業服務和零售業，公用事業和銀行業今年的DX支出也將超過1億美元，在2022～2026年間，金融服務業數位轉型技術投資將成長最快，證券和投資服務、保險和銀行業的五年年複合成長率預計都將達到19％或更高。

從地區別來看，IDC預期美國是今年DX支出的最大地區，佔全球總額近35％，西歐為第二大，緊隨其後的是中國，而中國也將提供最強勁的DX支出成長，五年的年複合成長率為18.5％，拉丁美洲將是成長第二快的地區，年複合成長率為18.2％。