愛情總是來得措手不及，現代民風逐漸開放，年齡差距似乎愈來愈不成問題。來看印尼一對因割稻譜出戀情的爺孫佳偶，69歲的老翁以務農維生，因緣際會在田裡工作時認識19歲女工，兩人從此墜入愛河。近期傳出老翁拿出台幣3萬元的聘金還有加碼一塊土地成功取回嫩妻，這樁喜事在網路上曝光後引發熱議，獲得大批網友支持與祝福。

綜合外媒報導，69歲的老翁林格（Andi Linge）多年前因妻子離世，之後便一個人獨自生活，從事務農工作的他每天靠天吃飯，也沒有多餘心思再去尋覓下一段戀情。某天，正當他在田裡收割水稻時，一名19歲年輕女工伊娜（Ina）悄悄闖入他的生命裡，就這樣墜入愛河，才相處幾回就決定從此相依為命，再次見證相距50歲的堅定愛情。

兩人決定結婚的消息在社群媒體上傳開，透過網友分享的婚禮影片可以看到，林格幸福喜悅之情溢於言表，坐在一旁的妻子伊娜還有些生澀，表情顯得尷尬。據了解，迎娶當天，林格還拿出1,500萬印尼盾(折合台幣約3萬)外加一塊地當嫁妝。爺孫戀神話傳開後當地居民也相當看好，認為兩人失而復得的經歷，使這段得來不易的緣份更加緊密。