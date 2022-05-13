加州政府周四（11日）宣布，根據當地法律規定的自動通膨觸動加薪機制，只要通膨年增率超過7％，最低時薪就必須自動調漲，因此自2023年元旦起，當地所有企業，最低時薪都將調高到15.50美元，預料將有3百萬名勞工受惠。

加州財政廳表示，到6月30日截止的2022年財政年度，生活成本料將年增7.6％，已經觸及自動加薪機制。據該州在2016年頒布新法規定，只要消費物價指數年增率超過7％，最低時薪將自動調高50美分，因此高於(含)26人以上與低於（含）25人以下勞工的企業，在新的一年最低時薪必須調高到15.5美元。然而這也是該州首次啟用自動通膨觸動加薪機制。

目前在加州(含)26人以上勞工的企業必須支付最低時薪15美元、(含)25人以下則為14美元，即使沒有自動加薪機制，根據加州法規，到了2023年所有雇主也都必須支付最低時薪15美元。

美國勞工部資料顯示，現今全美只有麻州與華盛頓州的最低時薪超過加州小型企業，前兩者分別為14.25美元與14.49美元。至於哥倫比亞特區更高，每小時為15.20美元。相形之下，聯邦政府最低時薪只有7.25美元。

加州州長紐森（Gavin Newson）還預定周五（12日）向民主黨控制的州議會提交新年度的預算修正計畫，當中包括118億美元的通膨紓困計畫，裡面有一項向車主提供400美元退稅措施，以抵銷最近不斷飆漲的汽油成本。

紐森日前表示，他的計劃是善加利用加州預算盈餘，以協助個人與家庭因應持續上揚的生活成本。他還提議對低收入租戶提供27億美元緊急租金援助與提撥14億美元協助公用事業客戶支付過期帳單等。

此外加州共和黨也發布聲明，表示為降低物價壓力，呼籲當地立法機構暫停徵收汽油稅，強調這是減緩加油站痛苦的最有效方式。