排隊等停車遭開單 男暴怒「我被擋住欸」與警對嗆影片曝

1名男子日前準備與女友開車進某地下停車場，在路邊排隊時遭警方開單，但他解釋整排車都在排隊，但前方另1名員警只有對前車勸導，為何他被開單，員警則說「你不能主張別人也違法，所以你合法」，違停是事實，若不滿可申訴，男駕駛問前方員警有無失職，「所以（開不開單）是警察自己的選擇嗎」；其他網友則喊不能主張不法之平等。

該名男駕駛在臉書「爆料公社」發文並貼出影片，當時男駕駛與副駕駛座女友正在「排隊」等進入停車場，他是隊伍最後一輛，但卻只有他被警方攔下，遭開單違規臨停，男子表示前方另1名員警只是對前車勸導，而他被擋住路停在路邊，卻被眼前的員警堅持開單

1名男子日前準備與女友開車進某地下停車場，在路邊排隊時遭警方開單，但他解釋整排車都在排隊，但前方另1名員警只有對前車勸導，為何他被開單。（翻攝自臉書「爆料公社」）

而開單員警強調其他人不開單是別人的事，但原PO紅線違停是事實，女子則嗆「所以我們比較衰」，警方則說「你不能主張別人也違法，所以你合法」，還說他一次只攔一台車，若不滿可去申訴，原PO則再次強調為何前方員警能放行，還問說前方員警有無失職，「所以（開不開單）是警察自己的選擇嗎」。

該名男駕駛發文提出，當時每輛車都要等著開進停車場，豈不是所有車都違規了，他認為這是行車動線規劃不良，他並無意圖違規；大多數網友認為違規者不得主張不法之平等，不過也有人認為該員警疑似未勸導就直接開單，且塞車時難免臨停，不太可能先繞道離開，等到停車場入口都清空後再入場。

也有網友說原PO態度相當差，雖然車多時難免違規，但臨停是事實，原PO不能主張不法之平等。