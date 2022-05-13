中信兄弟13日猛敲18支安打，其中陳子豪單場4安「猛打賞」貢獻3打點，助隊以8比2擊敗富邦悍將，陳子豪相隔15場再度開轟就是單場雙響炮，他表示，其實上一場對統一打完後就覺得滿順了，此役運氣也不錯，失投球都有掌握到，打擊能回溫，最大關鍵就是「多打」，「讓身體記住動作，自己也期待這樣的表現很久了。」

陳子豪本季打擊陷入低潮，4月5日面對樂天桃猿敲出本季首安即首轟後，接下來連3場都沒有安打表現，開季出賽17場打擊率都在1成上下徘徊。11日面對獅隊，陳子豪4打數2安打，也讓他感覺打擊手感逐漸回溫，能有今天的表現，他也十分開心。

「自己也期待這樣的表現很久了。」陳子豪表示，雖然自己開季陷入低潮，但也不會太過著急，「其實每天比賽都是很有自信的，連續幾場沒安打當下一定會懊惱，但下一場還是對自己很有信心。」他指出，能度過低潮的關鍵，就是「多打」，「我自己會提早來特打，教練也會安排我先來打，就是要多打讓身體記住動作。」

陳子豪認為，在上一場對獅隊的比賽後就覺得打擊滿順的了，今天能夠單場4安、生涯第8次雙響炮，其實也帶有運氣成分，「今天運氣滿不錯的，失投球都有掌握到。」被問到所以球棒也醒了過來？他開玩笑說：「如果再沒想來就要把它折了，也是該慢慢恢復了。」