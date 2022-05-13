國內第一所的「循環經濟研究學院」，中興大學將於今年8月成立，共規劃成立6個學位學程，聚集新農業、智慧科技與綠色半導體三大重點領域，將招收90位碩博士生，並與台積電、中鋼、正隆、永豐餘投控、友達、矽品、漢翔，及正瀚生技等十多家企業合作，後續仍有多家企業表達支持與合作意願。

興大校長薛富盛表示，因應《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》，興大積極投入產學創新人才培育，去年元月成立學院籌備處，由黃振文副校長擔任籌備處主任、王升陽院長為籌備處執行長，結合國內生技、製造、金融及半導體等前瞻企業，進行規劃設計，該學院研究團隊，將帶領學生進行主題研究，產學攜手培育循環經濟重點領域所需之高階人才，達到產業、學校、學生三贏，落實學以致用，及產學創新的理想。

中興大學3月獲教育部核准成立國家重點領域研究學院，今年8月將成立「循環經濟研究學院」，規劃成立六個學位學程，聚集新農業、智慧科技與綠色半導體三大重點領域，5月正式招生，6月2日至6月16日開放報名，6月22日公告面試時間，6月27日前完成甄試，7月1日公告錄取名單，9月入學，將招收90位碩博士生。

該學院學生，除可擔任兼任助理獲取津貼外，博士班學生每月尚可獲得最高3萬元、碩士班學生最高2萬元獎學金。

興大循環經濟研究學院與台積電、正瀚生技、中鋼、全宇生技、正隆、永豐餘投控、友達、秀傳紀念醫院、台茂奈米生化、矽品、采威、智勝及漢翔等企業合作，後續仍有多家企業表達支持與合作意願。

該學院設有「生物與永續科技」、「特用作物及代謝體」、「植物保健」、「國際精準農企業發展」、「工業與智慧科技」、「半導體與綠色科技」6個碩士及博士學位學程，將招收72位碩士生、18位博士生。

興大循環經濟研究學院首屆院長王升陽指出，農業與工業為國家發展中，最基本也是最重要的產業，隨著環境變遷，各產業的循環經濟模式，被視為永續發展的重要策略，而新農業更是循環經濟體系中，生物循環及工業循環的重要核心，這也是聯合國永續發展17項目標所追求的宗旨。

循環經濟研究學院，未來將透過產學合作，打造國家級團隊，可對政府「2050淨零碳排」願景發揮關鍵的力量，同時為台灣循環經濟產業，奠定厚實根基。