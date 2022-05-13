今（13）日晚間稍早有PTT網友發文，「7-11不能結帳」，指店員說全台7-ELEVEN系統異常；不少網友也回報災情，「我這邊也是GG」、「剛去也是」，還有網友稱看到店員用手抄條碼，不停向顧客道歉。

網傳7-11全台系統大當機。（圖／翻攝PTT）

一名網友在PTT發文，剛剛要去小七買宵夜吃，「結果店員說系統大當機不給刷」；此外，另一名網友也說，「7-11現在全國大當機，不能結帳」。

許多網友紛紛回報災情，「我看工讀生妹妹很崩潰一直說對不起不好意思」、「看到店員用手抄條碼」、「還真的」、「過了半小時還沒修好」、「去了兩間都不能買東西」、「新竹這裡也當機」、「選了一大堆拿滿手排隊，跟我說當機」。

7-11全台收銀大當機。（圖／翻攝記者爆料網）

7-11內部也公告，因系統故障無法正常結帳，要門市人員在系統修復前先用手開發票方式結帳，以臨時收據逐筆登錄販賣明細、金額等，待收銀機恢復正常後，再依登錄明細輸入收銀機並開立發票。

7-ELEVEN對此回應，部分門市內部作業系統維運，造成暫時不便，已積極處理，門市營運正常。

此外，民眾黨立委賴香伶也貼出門市暫停服務公告，店員忙碌之餘還要跟顧客致歉，解釋系統暫時故障，建議客人暫時先前往附近其他超商。