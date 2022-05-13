疫情海嘯襲來，13日單日新增近7000個學生確診，教育部邀集大學防疫長開會決定，因應最新疫情發展，在三種情況下，得調整全校授課方式，採遠距教學至學期末。

教育部統計，今天增加6938個學生確診，其中大專校院學生有1537個。台大及台師大則自行統計，單日分別增加108個、49個學生確診。大學生確診人數激增，如何安置他們，學校非常頭痛。

教育部主秘廖興國證實，今天白天已找大學防疫長開會，因應疫情最新發展，在三種情況下，大學可以遠距教學至學期末。

第一種狀況是學校照護、隔離宿舍量能不足以安置校園確診個案，可依6日函文中「因應防疫住宿需求調整授課模式」的原則，採遠距教學到學期末，不用通報教育部。

第二種情況是學校進行全校防疫授課演練，可依實際演練需求，延長期程到學期末，也不用通報教育部。

第三種情況是之前教育部授權大專授課教師，可以在與學生討論後，決定課程遠距到本學期末。如果學校觀察多數授課教師都已改採遠距，即可調整全校課程，讓全校師生授課、修課作息模式同步。

台大、台師大及台科大三校組成的台灣大學聯盟，日前已宣布實施遠距教學演練2周，不過台師大昨晚進一步宣布，由於確診人數不斷增加，校內所有課程即日起維持遠距教學到期末，但台大、台科大則尚未表明跟進。