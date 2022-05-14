《正常發揮》

俄烏戰爭爆發首日，烏克蘭西南海岸外的蛇島就遭到俄軍猛烈攻擊，近日兩軍在該島再次大打出手；俄羅斯表示，擊退烏克蘭為收復蛇島的反攻，造成烏軍人員、船隻和飛機等重大損失。退役陸軍中將帥化民表示，俄烏的戰況已經轉變，目前俄羅斯佔上風。

帥化民13日在中天政論節目《正常發揮》中表示，核子大戰是不會打了，因為戰況已經轉變，對俄羅斯的經濟制裁，美國不一定佔上風，而消耗戰，目前俄羅斯佔了上風，現在就看就馬立波這一役，若再困一個月，頂多兩個月，就有「大咖人物」要出來了

帥化民指出，俄羅斯已經看得很清楚，老美在消耗他們，俄羅斯並不是傻瓜，也在做消耗戰的準備，在烏東、烏南已沒有大決戰行為。打消耗戰，俄羅斯窮習慣了，可以熬得下去，美國、歐洲養尊處優，要能熬會是有利條件。時間一長，就不一樣了。像叫得最響的美國就出事了，參議院的400億過不了關，碰到選舉，通膨加上吃不飽，那就完蛋了。

帥化民認為，目前最新戰況是，俄羅斯現在烏南搞戰地政務，發盧布、搞自治、搞選舉，鞏固戰果，並不是再發動攻擊。最近蛇島之戰，烏克蘭集合陸海空三軍攻擊，傘兵200多個、幾十架飛機，完全被俄羅斯搞垮，在這麼小的島，烏克蘭反攻失敗。