專業運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）董事會13日通過今年第一季財報，首季合併營收17.16億元，年增48.35％，稅後淨利6,484萬元，優於去年同期稅後淨損4,488萬元，EPS 1.08元，優於去年同期每股淨損0.75元，創首季營收、獲利及EPS同期新高。威宏表示，受惠訂單量大且穩定挹注，第二季旺季樂觀可期。

因應營運需求，威宏-KY13日也公布旗下子公司Wellpower Commerce Holding公司新任總經理黃淑玲的任命案。

此外，為充實營運資金，威宏已通過決議發行新台幣3億元有擔保可轉換公司債，並送件審核中，未來計劃將上述資金，用於償還銀行借款，增加自有資金來源，並強化集團財務結構，健全財務體質。

威宏進一步表示，目前運動、輕奢兩大事業主要客戶下單力道強勁，其中，Nike日前財務報告說明會上，對今年終端市場展望樂觀，由於Nike貢獻威宏營收高達三成以上，將可望推升威宏營運持續向上，同時威宏亦積極協調客戶前往柬埔寨驗廠認證。

為因應訂單的成長，威宏2月已承租柬埔寨3.5萬平方米廠房，第二季可正式投產，首先生產其它品牌包袋類產品，Nike驗廠作業則規劃在下半年度執行，待完成驗廠作業後，柬埔寨廠將成為威宏集團最大生產吞吐基地，有助彈性調度生產空間，並承接更大量的訂單。

在輕奢精品市場方面，威宏指出，各客戶對於解封後的商務、購物需求有足夠的信心，持續擴大訂單數量。其中，TUMI商務包、行李箱訂單已攬下泰國廠所有產線，精品女包事業部分，則由旗下宏盛公司的成熟產線生產，其產能亦以全開，預期可望更進一步擴大生產規模。

由於第二季進入威宏傳統出貨旺季，各大品牌客戶皆將積極布局下半年全球市場的消費動能，不僅訂單量大穩定，從實際出貨情況來看，第一季仍有部分產品受到船期或港務作業的影響，將遞延至第二季認列。展望未來，威宏將持續擴大生產布局，全力衝刺旺季的營運，以期再創營運的高峰。