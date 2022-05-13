潤泰新（9945）今（13）日公布第一季合併財報，每股稅後純益達2.15元，較去年同期下滑，但為最近三季最高；其中七成以上的獲利，是來自於自南山人壽的獲利貢獻。

潤泰新今天公布第一季合併財報，單季營收為62.90億元，年增19.7％，稅後淨利達43.75億元，年減33.99％，每股稅後盈餘為2.15元，較去年同期EPS 4.56元衰退，但為最近三季最高。

今年第一季南山人壽較去年同期減少，單季約150億元，對於潤泰新的貢獻度來說，第一季也高達七成。