今年4月起本土疫情再度升溫，台灣的防疫模式也逐漸邁向與病毒共存，一名男網友分享最近的所見所聞，認為現在路上一堆人狂咳嗽，但大家還是照樣出門，不如乾脆快篩陽也不通報、不隔離，「是不是這樣才是正解？」掀起網友熱議，有人直言，「這就是共存陣痛期」，也有人痛批，「一直有人不快篩、不隔離，疫情沒有結束的一天」。

一名男網友在PTT的WomenTalk板發文表示，11日中午他去速食餐廳吃飯，然而隔壁大叔一直咳嗽，且嚴重程度宛如罹患肺結核，但對方卻不以為意，繼續用餐、打電動，讓他嚇得趕緊把食物吃完便馬上離開。

他也提到，回到家聽到媽媽和客戶聊天，內容提到對方最近都沒有出門，但突然覺得喉嚨怪怪的，就到診所做篩檢，結果竟是陽性。

針對這些現況，他無奈直呼，「現在路上也一堆人咳嗽，但大家舞照跳馬照跑，一起出門快樂傳播」，認為反正大家都在咳嗽，乾脆快篩陽也不要通報、隔離，就不會發生隔離在家遇到問題卻被各單位踢皮球的狀況，「是不是這樣才是正解？」

貼文一出，立刻掀起網友熱議，「這就是共存陣痛期」、「開放共存，說穿了就是希望大家早點感染啊」、「政府會這麼汲汲營營不敢開太快，主要是怕疫苗沒打滿的老人，不然感染Omicron絕大多數都是輕症，若不趁這波集體免疫反而才虧」。

不過有網友痛批，快篩陽性乾脆不通報，對疫情並沒有幫助，「糟糕想法」、「一直有人不快篩、不隔離，疫情沒有結束的一天」，另有人直言，「你都敢內用了，還有什麼好擔心的？即使坐你旁邊的客人沒症狀，一樣可能是確診者啊」、「既然都敢內用了，風險就自行承擔」。