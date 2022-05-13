阿拉伯聯合大公國元首哈里發（Sheikh Khalifa bin Zayed Al-Nahyan）13日病逝，享壽73歲。哈里發在任時致力推動國家現代化，其低調作風引領阿聯度過阿拉伯半島的緊張局勢，而後奠定國家西化的基礎。

阿聯國營通訊社（WAM）報導，哈里發在與疾病對抗多年後過世，「元首事務部向阿聯和穆斯林世界人民表達哀悼之意。」阿聯將進行自13日起降半旗致哀40天，公共和私人部門的工作暫停3天。

哈里發2004年11月就任阿聯第2位元首，同時接替其父成為阿聯最富裕酋長國阿布達比（Abu Dhabi）第16任統治者。

哈里發的父親致力維持阿拉伯基業，並反對美國入侵伊拉克，但阿聯在哈里發的領導下，逐漸向以美國為首的西方國家靠攏。哈里發自2014年中風以來便鮮少公開露面，其同父異母的弟弟、阿布達比王儲穆罕默德（Mohammed bin Zayed Al-Nahyan）被視為阿聯實際上的統治者，但哈里發為阿聯奠下的西化政策方針未被改變。

儘管阿聯在國際舞台上的參與有限，但石油帶來了富庶、政府也持續推動發展，2010至2012年間發生在阿拉伯世界的民主化革命浪潮亦未波及阿聯。恐怖組織伊斯蘭國（IS）興起後，阿聯加入西方陣營，並在2015年出兵干預葉門的胡希運動（Houthi movement）。2020 年9月，阿聯在美國仲介下與以色列建交，巴林、蘇丹、摩洛哥隨後跟進。

按憲法規定，穆罕默德將暫代總統之職，直到由7位酋長國「謝赫」（Sheikh，阿拉伯語對統治者或部落長老的尊稱）組成的聯邦議會選出新總統。

穆罕默德在推特表示，哈里發的逝世讓阿聯人民悲慟萬分，「我的兄弟和導師， 願真主憐憫你的靈魂，願你安息。」英國首相強森、法國總統馬克宏等西方領袖亦推文致哀。