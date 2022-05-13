美國聯準會連續升息後座力驚人，全球股、債、匯三大市場全都翻天，全球各央行跟進轉變貨幣政策風向，法國外貿銀行環球市場部研究團隊指出，當前的升息週期伴隨著尚未平息的疫情，給亞洲帶來風險的同時，可以多加注意能為部分行業提供機遇，這一波加息誕生的潛在贏家，例如金融、休閒消費和商業地產，而隨著利率上調，銀行和保險公司將會受惠，淨息差將有助於銀行提升利潤。

由於2022年可能形成超級黑天鵝、並造成全球經濟衰退的三大利空：升息、原物料價格上漲和中國封控，市場特別擔憂若三大利空同時被觸發，將會出現經濟衰退和資產品質惡化。不過，法國外貿銀研究團隊認為，隨著亞洲經濟強勁復甦，這種情況發生的可能性不大，中國封控可能帶來一些不確定性，但中國官方正在設立一項金融穩定保障基金，以儘量減輕經濟放緩對金融機構的影響，預防惡化的應有準備已經啟動。

貨幣政策風向轉變帶給各行各業新的影響，法國外貿銀研究團隊估測，休閒消費行業前景走揚，包括航空業和旅遊業將逐漸復甦，就算各國疫後開放海關速度再次被變種病毒阻攔，該行業的投入成本上升，生產商也提高了消費品價格，短期內應該很難見到下降。

至於商用地產方面，則來自物流和數據中心的需求支撐著工業物業增長，辦公大樓和商鋪租金也正出現觸底反彈。法外貿銀指出，商用地產方面，工業物業受到物流和數據中心的需求支撐。數位化趨勢的加速和電子商務的蓬勃發展，使得對存儲空間和雲計算能力的需求不斷增長，從租金和資本價值快速增長可以看出，活躍的工業物業市場基本已經擺 脫了疫情帶來的困境。2021年，亞洲(澳洲、中國內地、香港和新加坡)工業物業的平均租金和資本價值增長分別為 6.8％ 和 18.4％。