受惠集團轉投資「金雞母」南山人壽，第一季稅後淨利大賺近150億元所貢獻，潤泰全（2915）今（13）日公布首季合併財報，EPS達6.19元，比去年同期衰退，但為最近三季最高水準。

潤泰全今天公布2022年第一季合併財報，合併營收為7.25億元，年增12.93％，稅前淨利為43.53億元，年減36.54％，稅後純益為42.82億元，年減37.16％，EPS達6.19元，比去年同期下滑37.09％。

其中潤成投控因投資南山人壽而獲利130億元，潤泰全依持股比例23％，認列損益達29.9億元，加上直接持股南山人壽0.21％、認列3,092萬元，南山人壽的貢獻獲利占比超過七成。

另外潤泰全因最近股價大幅激動，有價證券達公布注意交易資訊標準，今天公告自結4月營收，為2.72億元，稅前淨利29.8億元，本期淨利29.8億元，每股稅後盈餘4.3元。