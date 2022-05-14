堅持PCR才給抗病毒藥物 柯文哲批醫界被健保局控制「一定會死很多人」

有記者日前問台北市長柯文哲，5月22日是否為疫情高峰？柯文哲回應，這一關是台灣防疫最後一關，現在是黎明前的黑暗，問題就是怎麼撐過去？他強調，台灣防疫成功，是國民大家共同努力，絕對不是偉大的黨中央領導的！

柯文哲日前在記者會中表示，誠實地說，現在就是連確診都沒辦法處理，有症狀的可以處理就好。所以很多中央的政策，如果還是堅持還是PCR才能夠給抗病毒藥物，「我就直接告訴你，一定會死很多人」。

柯文哲認為，台灣醫界還是被健保局控制，每個醫生都知道該怎麼做，可是叫他做，他會說這錢怎麼處理？幾十年來被健保局制約，沒辦法。

柯文哲建議，比較務實就是，臨床歸臨床，保險法綠另外處理；臨床這邊93％是對的，在這種狀態下，差不多差不多就做了，不然實務上沒有辦法運作。

他最後強調，台灣防疫成功，是國民大家共同努力，絕對不是偉大的黨中央領導的！