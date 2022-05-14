根據《財訊》報導，4月7日，胡國琳一早參加了獲得清大榮譽教授的頒贈典禮，下午與清大計量財務金融系學生分享他在華爾街的創業經歷，晚上到孫運璿科技講座演講，對著三百多位聽眾講了兩個多小時。

自我要求逼出成績》20年前 就投入金融科技

要是一般人早就累翻了，但胡國琳卻絲毫不顯疲態，從大二暑假初嘗創業成果講起，到被裁員的失落，再幸運創業成功等經驗，一點都不藏私，恨不得把畢生功力統統灌頂給學弟妹們。清大校長賀陳弘盛讚，胡國琳的正能量少有人能及，「見他一面，相當於日光浴3小時」。

《財訊》報導指出，就是這股正能量，支持著胡國琳在競爭激烈的美國華爾街脫穎而出，成為全球最大固定收益交易策略服務公司RiskVal的創辦人。RiskVal為一家月租型的線上金融科技服務（FinTech SaaS）公司，為高盛、摩根士丹利、花旗及野村等各大國際投資銀行、對沖基金與私募基金業者，提供數百種套利交易、交易策略分析、利率風險控管及信用風險管理等策略模型。

如今，在華爾街每個交易員桌上會有高達12個螢幕即時監看全球金融市場變動，而RiskVal的螢幕通常放在中間偏左或右的位置，顯示交易員對RiskVal系統的重視。胡國琳說：「這不是個結果，而是個奮鬥的過程。」早在20年前，就投入很少台灣人敢著墨的金融科技與軟體服務，他的祕訣很簡單，就是不斷強化自己，才有機會後發先至。

《財訊》報導指出，1980年代，胡國琳清大數學系畢業後，前往美國紐澤西理工學院攻讀財務工程及資訊軟體，並順利進入華爾街著名投資銀行所羅門兄弟自營部工作，協助經理人做量化風險模型評估、將交易策略寫成系統程式，每年為該公司創造五成以上利潤。

失業危機成轉機》猶太同事送客戶 鼓勵創業

1996年，所羅門兄弟被花旗集團併購，組織架構重整，連最賺錢的自營部都被解散，收到裁員通知的胡國琳一度難以接受，茫然、憂鬱，身心都曾出現狀況。「我的美國夢本來很簡單——和老婆成家立業、養條狗、兩部車，假日割草，與好朋友喝喝啤酒，這些在所羅門兄弟時期都達到了，根本沒想過這個狀態會在一夕之間翻盤。」胡國琳說。

坐困愁城之際，他在所羅門兄弟的前同事主動伸出援手，不但鼓勵他創業，還幫他帶來第一位客戶瑞士信貸。原來這位同事和所羅門兄弟、雷曼兄弟等很多華爾街的關鍵人物一樣，都是猶太人，他們的圈子很小，不會隨便幫助人，但一旦取得他們的信任，就會願意在你落難時幫你一把。