Q:台股跌勢不止，失守萬六關卡，除了美聯儲表示在6月開始進行縮表外，國內疫情延燒、通膨持續增溫、台幣弱勢貶值等多方因素都不利股市，萬六這個關卡是否能守住，未來重點看哪裡？

A:受到美聯儲升息影響，國際資金開始回流美國，在買盤不足情況下，不利股市表現，尤其近期美股四大指數一再重挫，小道瓊也已經跌破前波低點32272，美股止跌訊號未起，台股止跌回穩機會不大。

近期美股轉機落在5月11日美國發布的CPI數據，如果數據開始下降，有利市場降低對通膨恐慌，這時美股才有可能跌深反彈，反之CPI發布後如果小道瓊收破前波低點，則在形態學上空方表態，容易引發下一波殺盤啟動。

除了持續觀察美股外，台股止跌還需權值股回穩加上金融股助攻，以目前成交量都在三千億以下，能夠守住萬六算是不錯表現。整體來看，這波下跌已有不少人套牢，新手散戶等待契機，外資大戶調節倉位，沒有急殺買盤很難湧現，入市時間點尚未出現。

權值股上，留意台積電價格與去年五月十二日低點相對關係，大盤在這天大殺盤，後來打底後一路上攻，雖然連續下跌，但離當日低點15165還有距離。反觀台積電已經跌破當日518元低點，雖然後續收盤站上，但如果這個關鍵價守不住，則大盤很難回穩，投資人需謹慎以待。

整體來看，美股在關鍵價徘徊，台股止跌訊號未起，等待美股表態，目前台積電弱於大盤，撐盤力道偏弱，加上量能不足，近期先看萬六是否守住，未止跌前都不是進場好時機。

本文作者:理周教育學苑．方鈞

(本文摘自《理財周刊1133期》)