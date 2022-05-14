美國10年期公債殖利率5月6日升破3％，創2018年底以來的新高點，在殖利率攀高引發資金抽離、衝擊股市的疑慮之下，投資人此刻該如何看待台股的布局策略？關鍵時刻，本刊特邀國泰投信董事長張錫、群益創新科技基金經理人黃俊斌、獵豹財務長郭恭克、啟發投顧分析師丁彥鈞，分享他們現階段的台股應對想法。

投信觀點

國泰投信董事長張錫、群益創新科技基金經理人黃俊斌

美十年公債殖利率3.3％是警戒線「台股最壞情況已過，量縮打底後，將有機會逐步回升。」維持一貫的相對樂觀態度，國泰投信董事長張錫如此表示。

他分析，本波下跌主因就是通膨造成的升息議題，尤其市場對升息鷹派的預期，造成太過恐慌，大戶與散戶大舉撤出，出現籌碼調節的殺出現象，但從美股的部分市場指標來看，恐慌情緒引發的殺盤力道，可能已有轉變機會。

張錫所謂的市場指標，即是「美國散戶投資人情緒指數」（簡稱AAII指數），該指標看空比率自4月28日來到高點59.36％，創下近年來新高後，至今仍在50％以上居高不下，意味散戶悲觀情緒可能已經來到「頂點」，將有反轉向下可能。

在台股部分，目前大盤融資餘額回到2021年10月5日前波低點16162點的相對低檔水位，短期籌碼浮額影響逐步降低。

張錫認為，隨著通膨可望在5、6月受到控制，股市屆時將重新回到上升軌道，現在反而是留意布局超跌「好股票」的絕佳機會。

張錫分析，聯準會5月升息兩碼，主席鮑爾雖示意未來幾次會議將維持兩碼的升息步調，但並未積極考慮升息3碼，淡化了激進升息可能性，對市場而言，應有利空出盡的味道。而隨著未來俄烏戰爭影響淡化、中國封城問題解除，且高油價獲得控制，樂觀狀態下，3、4月可能是通膨最高點。

只是在此之前，只要通膨疑慮一日未除，任何風吹草動都會引發加快升息的聯想，走勢容易出現上沖下洗、大洗三溫暖的震盪局面，投資人要花點心力選股、分散布局與耐心等待。

依據他的推想，聯準會應該在6月升兩碼、7月升一碼，估計今年底前利率水準升到2.5％，張錫以此估算，美國10年期公債殖利率在2.9至3.1％都是市場尚能接受的合理區間，「一旦升過3.3％，就比想像中的高，要特別留意。」