行政院版《菸害防制法》修正草案，將全面禁售電子煙、細支菸，但朝野立委對此尚未有共識。學者認為，提高菸稅捐「以價制量」，才是最有效降低青少年吸菸比率的措施。

為保護兒少及青年健康權，行政院今年1月通過《菸害防制法》修正草案，送立法院審議，但在5月4日社福衛環委員會首次審查會上，朝野立委對行政院版草案中「禁售細支菸」，以及「禁止類菸品（電子煙）但開放加熱菸納管」等條文有不同意見；學者則認為，提高菸稅捐「以價制量」，才能最有效降低青少年吸菸比率。

《菸害防制法》上一次大修已是2007年、新制2009年上路，台灣18歲以上人口吸菸率由2008年的21.9％，降為2020年的13.1％。今年，衛福部參考世界衛生組織（WHO）建議，再度翻修《菸害防制法》，重點包括將合法吸菸年齡調整為20歲、全面禁售電子煙與加味菸、納管加熱菸、擴大室內外公共場所禁菸範圍，並禁止業者販賣低於18公克的輕量菸品。

若依行政院版草案，新法上路後，電子煙無論是否含尼古丁都不能公開販售，但以菸草為主成分的加熱菸，在新法中屬「新類型菸品」，業者可在申請健康風險評估並經主管機關審查核定通過後，製造、輸入、販售。

消費權益vs公共利益的競爭

衛福部常務次長石崇良解釋，新版《菸害防制法》「禁電子煙、開放加熱菸」的立法理由是基於「產品原料」原則，加熱菸與紙菸皆以菸草為原料，同列為菸品納管；類菸品（電子煙）並非以菸草為原料，因此全面禁止。

但衛福部的解釋無法獲民間團體認同，「電子煙自救協會」主張，全然禁止電子煙、加味菸是剝奪使用者選擇權，應將所有新興菸品納管，透過健康風險評估淘汰劣質品，才是為民眾健康把關。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗則主張應一併禁止加熱菸品，理由是跨國菸商已推出「以加熱菸之名、內藏電子煙之實」的多功能新型菸品，只禁其一將等同變相「全部開放」。

台大醫院家庭醫學部醫師郭斐然則分析，加熱菸雖是以菸草為原料，但其中確定含有汞、鉛等危害人體的重金屬，以及與電子煙相似的毒性物質：多環芳香烴碳氫化合物。

國際上，香港、新加坡、澳洲均雙禁電子煙、加熱菸。新加坡一一年起禁售電子煙，2018年進一步修法「全面禁止電子煙、加熱菸等相關新型菸品」，除禁止進口、分銷及販賣，更禁止私人持有、購買及使用。日本是將「加熱菸」歸類於合法菸品，開放販售，但未滿20歲的年輕人禁止使用，至於電子煙尚未有明文規範，或是任何批准。