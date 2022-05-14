科技業是不少人求職的目標，然而有網友在面試時卻被詢問前一份工作的薪資待遇，讓他感到相當錯愕，不知該怎麼回答，有過來人建議，可以用「有簽保密協議」的方式回答這個相當敏感的問題。

該名網友在Dcard論壇上發文表示，最近面試某晶圓廠，人資已經給了口頭offer，但對方卻要求原Po提供前公司的薪資證明和獎金進行核薪，讓他感到有點困惑，「是要給薪資證明？還是給轉帳紀錄就好？」甚至納悶核薪時要求前公司的薪資證明是正常的嗎？

文章引起網友們熱烈討論，許多人建議他不要傻傻的繳資料，「不要給吧，免費給他們知道幹嘛，沒給也不會怎樣」、「給前公司的薪資是陋習吧，這樣真的合理嗎」、「我之前給數字，然後+500給妳參考」、「不要給吧，免費給他們知道幹嘛，沒給也不會怎樣」、「直接講你最低可接受薪資就好了，他們只是想要探聽業界行情而已。」

此外，有過來人認為原Po可以用「跟前公司有簽保密協議」一句話委婉拒絕對方，「就用「跟前公司有簽保密協議」作為理由婉拒」、「說有簽薪資保密不能提供就好了」、「我直接說有簽保密協議啊，給他個range而已，他也沒強迫要給喔，但我其實會多報高一點」、「不要被騙，就說有簽保密協議就好了，頂多給高一點的範圍哈。」