受疫情影響，許多學生居家視訊上課，長時間看著螢幕，下課後，又緊盯手機，打手遊，近視度數惡化。眼科醫師表示，愈來愈多學童、青少年以角膜塑型片來矯正近視，但衛生習慣不良，無法清潔鏡片，或是每天無法睡足8小時，都不適合配戴角膜塑型鏡片。

食藥署表示，角膜塑型片（Orthokeratology，簡稱Ortho-K）為夜戴型隱形眼鏡，在睡眠時戴上鏡片，透過鏡片弧度控制角膜形狀，慢慢地使角膜變得平坦，進而達到暫時矯正近視效果。

新竹中國醫藥學院附設醫院眼科主任陳瑩山表示，依照食藥署規定，角膜塑型片適用於9歲以上，雖未限定年齡上限，但一般建議在18歲以下，因為年齡愈大，角膜愈不易塑型，矯正度數效果較差。

至於度數方面，建議為「近視500度以下，散光150度以內」，不適合高度近視，因為近視度數愈深，角膜愈凸，需要壓平角膜的力道需更強，角膜回彈速度也較快，容易有殘餘度數。

角膜塑型鏡片屬於高風險的第3等級醫療器材，選配時，應經眼科醫師評估及開立處方箋，設計符合個人的角膜塑型片。（圖／食藥署提供）

陳瑩山指出，並非每個近視民眾都可選用角膜塑型片，除了度數，年齡限制，如果角膜弧度太陡或太平，均不適合，在配戴之前，必須先由眼科醫師謹慎評估。

臨床顯示，血糖異常、血壓偏高、遠視和單純散光者，或是角膜因受傷而有疤痕，以及角膜發炎、虹膜炎、青光眼、嚴重乾眼症等，或是嚴重過敏體質者，也不建議合配戴角膜塑型鏡片。

陳瑩山說明，如果孩子衛生習慣不良，無法每天徹底清潔鏡片，在配戴過程中一旦感染病菌，就可能造成角膜潰瘍，嚴重時手術治療，甚至影響視力。

此外，無法每天睡足8小時，也不適合配戴角膜塑型鏡片，原因在於角膜塑型片於睡覺時配戴，如果睡眠時間不夠，矯正效果就會打折扣。

食藥署指出，角膜塑型鏡片屬於高風險的第3等級醫療器材，選配時，應經眼科醫師評估及開立處方箋，設計符合個人的角膜塑型片。同時，食藥署也提醒，勿購買來路不明鏡片，以免造成眼睛嚴重傷害。

如果孩子以角膜塑形片來矯正視力，家長應該多加關心，觀察孩童是否做好日常保養和清潔工作，並應定期陪同回診追蹤；配戴期間如有任何不適，應立即停止配戴，儘速就醫檢查。