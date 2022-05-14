Omicron防不慎防，台灣逐漸走向「與病毒共存」，不少人開始「轉念」思考，如果遲早要被感染，有沒有什麼方法可以「輕輕中鏢」，希望自己是相對幸運的確診者，症狀可以非常輕微，如果能無症狀感染更好。

雖然沒有百分之百的方法，但《康健》訪問多位專家均表示，確實可以掌握一些要訣，如果平常注重保養，身體儲存的本錢夠，當病毒來臨時，身體的免疫反應自然會更好，不適的感覺也就更輕微、更短暫。而關鍵就在降低身體發炎狀態，不要在身體脆弱的情況下被感染。

●染疫前10招自我保養術 降低確診後不適

如何做到抗發炎、建構平衡強健的免疫力？綜合專家觀點有以下建議：

1.多吃蔬菜：蔬菜本身富含葉綠素、纖維質及各種植化素，而且最好是各種顏色蔬菜都要攝取，就能補充到番茄紅素、胡蘿蔔素、花青素等，這些都是抗氧化的物質。蔬菜豐富的營養素也能讓身體產生良好代謝作用，有助消化，腸胃健康、菌相平衡，自然有良好免疫力。

2.適量攝取水果、維生素C：新鮮水果特別是芭樂、木瓜、奇異果和柳橙等，富含維生素C，過去研究發現對於呼吸道疾病的病毒例如流感或一般感冒，在感染後能夠有效緩解症狀。

但吉康耳鼻喉科診所院長羅仕寬建議，太甜的水果不宜吃多，反而可能引起消化不良，最好是帶點酸味的水果，例如番茄，不會太甜，酸甜滋味也容易入口，他建議，「蔬菜可以多吃，水果還是不要吃太多」。

成功大學附設醫院家庭醫學部醫師吳至行表示，國人較沒有缺乏維生素C的情形，只要正常均衡飲食，多能攝取足夠的維生素C；如果平常攝取較少，再考慮補充維生素C錠劑。

3.曬太陽、補足維生素D：維生素D是目前較多研究指向對於免疫確實有幫助的營養素，而維生素D也是國人普遍缺乏的維生素。

吳至行醫師建議，即使疫情期間少外出，還是可以在自家前庭、陽台、頂樓曬太陽，以補足維生素D。羅仕寬醫師則是指出，曬太陽的時間又以上午9點～下午3點之間最佳。

4.適量攝取單寧酸：柿子、黑巧克力、綠茶、紅酒等，都有豐富的單寧酸，這是一種水溶性多酚類，除了抗發炎，也有研究發現能抑制新冠病毒活性，東元綜合醫院家庭醫學科主治醫師黃彗倫說。不過，富含單寧酸的食物不適合在空腹食用，也應該和含蛋白質的食物分開，避免造成消化不良。

5.多攝取Omega 3多元不飽和脂肪酸：深海魚如鮭魚、鯖魚、沙丁魚等，都富含Omega 3多元不飽和脂肪酸，是很好的降低發炎指數方法。另一方面，減少食用Omega 6如沙拉油、大豆油、葵花油等及飽和脂肪酸為主的動物油脂和棕櫚油，這些吃多容易造成體內發炎，尤其許多零食、甜點使用的都是棕櫚油。

羅仕寬常推薦病人或親友喝魚肚湯，魚肚本身就是豐富的Omega 3油脂，魚肉也是優質蛋白質，如果搭配味噌或薑絲湯，更是防疫期間很好的降發炎料理。

魚湯有好的油脂，若搭配味噌或蔬菜湯，更能降低身體發炎指數。(示意圖/Shutterstock)

6.攝取足夠水分：水分會影響身體代謝，成人每日建議攝取量為每公斤x 30cc。雖然幾天不喝水、體內水分減少，身體不會有立即感受，但日積月累還是可能使身體代謝減退，尤其老人家只要一段時間輕微脫水，身體儲備能量就會變差，一旦感染，身體反應、症狀都會更明顯。吳至行特別提醒，防疫期間大家長時間戴口罩，也別忘了適時喝水，補充水分。

7.補充益生菌：除了直接補充益生菌，一般食物中包括味噌、紅麴、納豆、優格、有機醬油、有機豆腐乳等，都是良好的益生菌食物來源。由於人體免疫細胞腸道中就佔了7成，因此專家都強調，只要均衡飲食、多吃蔬菜，顧好腸胃，腸道菌相平衡，就能提升免疫力。

8.作息正常不熬夜：熬夜、過勞，向來被視為免疫大敵，黃彗倫指出，早有許多研究證實，睡眠品質差會增加感冒機率，症狀也會更明顯，如果是夜班工作，「那就用規律運動把免疫力補起來。」吳至行也強調，「遇到疫情才想要趕快補救，第一個可以做的是盡快把生活作息調整好，不熬夜、不過勞，只要過累，絕對比較容易受到病毒影響。」

9.使用漱口水：防疫期間只要外出返家，就可以用含「氯己定」的漱口水漱口。黃彗倫解釋，口腔本身就有許多病菌，若能減少口腔中的病毒，病毒不要殘留、不要存活太久，也就比較不容易複製繁殖，同時減少傳染他人的機會。

10.鼻腔過敏者勤洗鼻子：黃彗倫觀察，他遇到的新冠病人不少是本身就有比較嚴重的鼻過敏，例如鼻竇炎、過敏性鼻炎、有鼻息肉等，感染新冠後症狀通常也更明顯，更容易流鼻水、鼻塞、喉嚨痛，可能和Omicron以侵犯上呼吸道有關，所以如果本身是慢性鼻過敏的患者，平常可以洗鼻子，減少一旦染疫後的不適。

●醫：遲早可能被感染，預先替身體儲備能量

面對疫情快速蔓延，「要有最壞打算，遲早有一天，自己或周遭人可能被感染，才不會面對衝擊時毫無心理準備，措手不及，」吳至行也笑道：「說不定你早就是陽性，只是你沒感覺，所以還是要有正向心態，既然得到了，就把最基本功課做好，不要再捨近求遠、緣木求魚，基礎工還是最重要。」

他常告誡身邊親友和病人，替身體存本錢最好的方法還是均衡飲食、規律運動、培養良好作息、定期追蹤檢查、保持心情愉快，這些都是促成人們在面對危難時，身體有足夠的儲備力去應對；而在疫情當下，「不要在身體最脆弱時被感染──作息不良、睡眠不足、情緒不好、壓力過大、體重過重，都可能增加發炎指數。」

羅仕寬也分享，他的病人依照他的生活飲食建議執行，儘管染疫，但症狀輕微，而且1、2天就明顯改善。黃彗倫和確診者視訊看診時也常鼓勵他們，即使居家照護，關在家中，還是可以過得很健康，不只是成天上網、追劇，有健康的生活，就能大大降低日後出現後遺症的機會。