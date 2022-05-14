「不孕症其實是文明病！」禾馨生殖醫學中心陳菁徽醫師指出，現在平均結婚的年紀遠比十幾、二十年前晚了七、八歲左右，隨著年紀越大，自然受孕也就越困難。根據統計，約有 15% 的夫妻會面臨不孕症，也就是每七對夫妻就有一對遭遇不孕的問題。

如果夫妻沒有避孕，卻長達一年無法自然受孕，即符合不孕症定義。究竟何時該尋求生殖醫學的協助呢？陳菁徽醫師表示，這需要依據備孕時的年齡來決定，如果是35歲以下，努力一年就該找醫師；如果是35至39歲之間，大概半年即可尋求協助；如果是40歲以上的女性，最好是一有備孕需求，就先諮詢醫師，預先進行基礎檢查，了解自身當下的生理功能狀態，再進一步擬定生育計畫。

●父母染色體都正常，為何胚胎染色體會異常？

不孕的原因很多，除了功能異常與生殖系統相關疾病外，其中約有六成與染色體異常有關。陳菁徽醫師解釋，習慣性流產常發生於高齡夫妻，其中約有四成原因是因為胚胎染色體數量異常而造成流產，且流產機率隨著年齡上升。

聽到染色體異常，患者通常都會感到困惑，「為何夫妻的染色體都正常，卻會出現染色體數量異常的胚胎？」

這就要從減數分裂說起，人類在產生精子或卵子的時候，細胞會經過減數分裂的過程，從原本46條染色體分裂成23條，如此一來，當未來精子與卵子結合時，才會形成具有 46 條染色體的正常胚胎細胞。

陳菁徽醫師指出，染色體數量異常的原因，可能發生在產生精子或卵子的減數分裂時期，由於沒有正常分裂成23條染色體，所以受精後便會形成染色體數量異常的胚胎。這是在每個人體內都可能發生的狀況，而且隨著年齡增長，發生機率也越高。所以國健署規定，34歲以上的孕婦，羊膜穿刺及染色體檢查是必要的檢查項目。

(圖/照護線上提供)

通常減數分裂異常的狀況，較常發生在女性身上，因為女生的卵子自出生之後，就已存放於卵巢中，而男性的精子則是可以不斷製造。陳菁徽醫師比喻說明，減數分裂的過程需要耗費能量，如同電池的蓄電力，當年紀越大，電池的電量越不足，而無法正確地把染色體平均分成兩半，以至於胚胎的染色體異常率，會隨著年紀節節上升。

為了預防胚胎染色體數量異常的問題，目前在生殖醫學方面，試管嬰兒已可運用胚胎著床前染色體篩檢 (PGS/ PGT-A) 來提高懷孕成功的機率。

(圖/照護線上提供)

●貼心小提醒

陳菁徽醫師說，「我自己也是病人，一路走來，我能了解在做試管嬰兒的過程中，會很需要家人與醫護人員的支持，夫妻才可以共同渡過這一關。」

不孕症、習慣性流產常與胚胎染色體數量異常有關，目前有多項科技都已隨著生殖醫學的發展而誕生，包括胚胎著床前染色體篩檢 (PGS/PGT-A)、胚胎切片，以及非侵入性胚胎著床前染色體篩檢 (niPGS/niPGT-A) 等，所以在進行試管嬰兒療程的同時，更能夠協助醫師診斷以及提高懷孕率。