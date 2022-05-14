升息效應下，國際資金回流美國金融市場，外資的動向大轉彎，台股淪為亞股最大的提款機；而投信、八大官股行庫逢低加碼，仍不敵外資賣超的一半。(圖/先探投資週刊提供)

五月初美國聯準會如市場預期升息二碼，將聯邦資金利率目標區間調高到○．七五％至一％，更在六月啟動縮表，升息與縮表雙管齊下，企圖壓制美國四十年來最高的通膨危機。升息效應使美元持續強勢，外資持續撤出亞洲新興市場，不只拋售台股毫不手軟，今年以來賣超將近七六○○億元，是所有亞股當中賣壓最沉重的市場，匯市也難逃外資出走的賣壓，與去年升升不息的景象對比，新台幣兌美元匯率連續貶不停，已貶到二十三個月以來的新低。另外，據金管會統計，加計最新的四月外資淨匯出四六．八九億美元，三、四月合計淨匯出一一五．七九億美元（約三四一七億台幣），更是超越二○二○年同期疫情爆發時的水準一○八億美元，外資不僅從三月之後就轉彎，終止了連續四個月的淨匯入，更顯示資金加速離開台灣有放大的跡象。

國際資金持續流出台股，吸引了一些逢低承接的買盤，投信連日來買超台股，自四月十三日至五月十日，來到連續十九個交易日買超，八大官股行庫也逢低加碼，今年以來買超逾二千億元，五月以來累積買超達百億元，不過兩相加總仍僅不到外資賣超的一半，所以造成股市下跌不止，萬六關卡岌岌可危。

晶圓代工族群被割韭菜

外資砍殺最多的半導體股，台積電因為是許多美國指數股票型基金，投資海外最愛的權值股標的，在美國進入升息循環後，更多資金流向美國金融市場，這類被動型基金要轉出資金，優先考慮的就會是台積電這類變現容易、流動性佳的大型權值股，除了這些之外，外資還會用債券債殖利率來對比科技股，美國十年期公債殖利率動輒三％以上，反觀台積電現金殖利率還不到二％，在持有美國公債優於台積電配息的狀況下，自然會引發投資部位的轉換。因此，儘管眾多外資仍看好晶圓代工龍頭的技術領先及強勁前景、公司公布的財報也都不差，但外資去年就已賣出二二七四億元，今年截至五月十日止，更已賣出三四七九億元，狂倒貨六○．八萬多張，從這些外資動作可見，縱使基本面再好，還是敵不過調節賣壓，從年初的高點六八八元計算，台積電股價已跌掉四分之一，跌幅逾二六％。（全文未完）

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