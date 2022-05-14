2022年WWDC全球開發者大會將於6月舉行，蘋果iOS 16預計會在大會上發表，而根據消息指出，最低相容機種最低從iPhone 7開始，目前支援iOS 15的設備，有4款舊機型可能將會被捨棄，其中就包括一代神機iPhone 6s和iPhone 6s Plus。

iOS 16預計將在WWDC開發者大會亮相，知名爆料客Mark Gurman表示，iOS 16新系統主要將聚焦通知和健康兩大功能，前者可能會改善通知中心的呈現方式，但他沒有明說會有什麼變化。

此外，MacRumors的報告指出，iOS 16可能會淘汰4款目前支援iOS 15的舊iPhone，其中就包括一代神機iPhone 6s、iPhone 6s Plus，以及iPhone SE第一代和iPhone 7。

於2015年發表的iPhone 6s、iPhone 6s Plus，迄今已經達到7年，一路從iOS 9到現在iOS 15都還適用，是蘋果手機中最長壽的機種。

報告分析，記憶體大小可能會是iOS新系統是否支援的一項依據，蘋果上一次推出iOS 13，淘汰當時RAM記憶體容量小於2GB的機款，其中包含iPhone 5s、iPhone 6和iPhone 6 Plus；也就是說，若是iOS需要RAM記憶體容量達3GB，那麼大於2GB、小於3GB的iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7和iPhone SE第一代則很有可能被淘汰。

隨著iOS 16即將問世，蘋果今（13日）宣布推出iOS 15.5和iPadOS 15.5 RC準正式版，更新內容包括Apple Wallet支持用戶使用Apple Cash卡轉帳和收款、更新Podcasts、自動刪除舊音訊等功能。