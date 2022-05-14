台灣新冠疫情快速擴大，新增確診己連日突破6萬例。許多專家都表示，台灣疫情發展情況與紐西蘭類似，將很快地迎來疫情高峰。既然紐西蘭被稱為全世界應對疫情「最成功的典範之一」，其應對疫情高峰的經驗有什麼值得台灣借鑑或警惕？台灣2年來的防疫成效受到不少讚揚，既有典範在前，我們面對即將來臨的疫情高峰就需要更多的認識與心理準備。

現在的國際環境，對外聯通對經濟發達的國家都很重要，很難將自身隔絕於國際上「與病毒共存」的大環境。專家之所以認為台灣與紐西蘭情況相似，主要是比較雙方的防疫政策、疫苗接種清況。台紐2年來一直堅守零容忍政策，除了以隔離、疫調追蹤及社會封控措施來阻斷疫情傳播外，也極力推動民眾接種疫苗。雙方人口雖然差距4.5倍，但2劑疫苗接種率都達到8成以上，接種第3劑也都過半，因此專家們估計疫情發展情況會比較相似。

紐西蘭的疫苗接種率與台灣差不多，第2劑接種比例高達8成，第3劑加強針接種也超過半數。圖為紐西蘭民眾施打加強針。（圖／美聯社）

許多外國媒體都曾評論紐西蘭的新冠疫情政策是世界上「最成功的典範之一」，疫情大流行以來受到衝擊較少，致死率低，公衛系統能力強，疫情獲得有效控制。這次3月開始到5月之間的開放措施也安然渡過疫情高峰，國家經濟活動與民眾生活受到的影響有限，因此倍受讚譽。即便如此，紐西蘭應對疫情高峰時，也出現了一些混亂的情況。

紐西蘭與台灣受Omicron影響的時間差不多，在今年1月底日增確診才破百例，此後快速上升，若以7日平均線來看，最多時為單日2萬2千多。目前其感染總數為103萬，死亡近900人，5月13日發布的新冠致死率為0.0878%。當然這種狀況是比較低的，若是情況較嚴重香港，其第5波的Omicrn疫情致死率為0.76%，是紐西蘭的8.6倍。

紐西蘭疫苗接種率高，但也有民眾抗議政府強迫民眾接種疫苗，不過這類抗議規模不大，人數也有限。（圖／路透）

在2月底社區感染明顯增加時，紐西蘭衛生部曾做出最壞打算，預估每天會有高達5萬人確診，但實際情況是最高峰出現在3月中上旬，日增2萬餘例，3月底開始滑落，目前已降至日增7千餘例。因此，若按台灣2357萬人口與紐西蘭508萬人口比例估算，台灣疫情最高峰時日增確診將超過10萬例，以目前每日6萬多例來看，有可能一周內就會到達。

紐西蘭防疫政策衝擊較少、致死率低、公衛系統能力強，疫情也獲得有效控制，被外媒稱讚是防疫政策「最成功的典範之一」。（圖／美聯社）

在因疫情致死的病例上，因為病死與確診的峰值間會有滯後效應。若觀察紐西蘭每日死亡人數曲線，死亡人數最多的幾天都在30例左右，因此台灣每日病死人數的高峰期可能會達每天150人左右，如果考慮台灣年長者比例偏高，高峰期有可能會到每天近200人死亡。這數字與處理死者喪葬事宜有關，大量染疫者病死造成殯葬資源短缺在很多國家都發生過，台灣能否應付得來得好好核算一下，畢竟這對所有的死者家屬來說都是件容不得遺憾的大事。

台灣與紐西蘭防疫政策也很相似，但紐西蘭更勝一籌。他們積極宣導民眾自律及自主健康管理，提供免費抗原快篩試劑，並教育民眾應對染疫後的操作準則，除可降低民眾對疫情恐慌外，也能減少民眾因略有不適就擠到醫院求醫的問題。紐西蘭民眾確診後，採用較鬆散的自主性居家隔離7天，可外出，但要求配戴口罩，此規定較台灣寬鬆。

紐西蘭政府免費發送抗原快篩劑讓民眾自行檢測，減少了醫院的做初級檢測的負擔。圖為民眾在各地的篩檢站不下車就能取得快篩試劑。（圖／美聯社）

在3月的疫情高峰時期，紐西蘭也出現醫院嚴重缺人的狀況，尤其是護理人員，連醫生與技師都要接手協助護理人員工作或值班。此外，民眾打電話到醫院諮詢的數量會暴增，需要大量的諮詢人員接聽。當地媒體也建議，醫院必須加強醫護人員應戰時心理健設與政策說明，醫療院所也要準備應對大量湧入民眾，避免這些民眾干擾正常醫療流程，同時在就醫人群當中也要盡快發現並處理疑似重症的患者。此外，由於疫情吃緊期間醫護與相關人員需要加班，加班費與提高薪資措施可能免不了。

現在大部份民眾都理解，Omicron疫情來襲後輕症者將採行居家隔離，醫院則專門收治中重症病患，以避免過度擠壓醫療資源，讓其他非新冠肺炎病患也能受到應有醫療照護。但紐西蘭的實際情況是一些民眾難以判別輕重症之分，導致部份重症患者未及早送醫而喪命。如何建立明確的評估準則並進行宣傳教育，將是執行「放輕就重」時的重要工作，而做好宣傳教育也能防止民眾感染後的心理恐慌。

紐西蘭在應對新冠疫情高峰前，即廣開檢測站為民眾做核酸檢測。（圖／路透）

面對即將來臨的疫情高峰，台灣民間的情緒還算是相當穩定，民眾也自覺地減少群聚與外出，很有機會平穩渡過難關。不過，就算能渡過這一波Omicron疫情，未來新冠病毒還會繼續變異，也有可能還有別的毒株會讓疫情捲土重來。以疫情已經下滑的紐西蘭為例，最近已出現Omicron的XE變異毒株，紐西蘭流行病學家貝克（Michael Baker）表示，此一變異毒株免疫逃逸能力強，尤其是對未施打加強針（第3劑mRNA疫苗）的民眾有「凶猛的傳染力」，可能形成第2波Omicron疫情，為此紐西蘭防疫部門正在密切監控。