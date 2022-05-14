辭去台北市議員一職的國民黨羅智強，近日持續為選桃園市長一事進行努力，但他詢問後才發現想要選桃園市長，恐需要至少1億元至2億元的選舉經費，讓他急呼「極缺糧草、急缺糧草」，竟讓桃園以外的各地民眾也動起來，紛紛捐款支持。

羅智強昨（13）日在臉書表示，參選桃園市長的負擔本就沉重，請辭台北市議員後負擔更是倍増，酸「這也是為什麼像蔡其昌等絕大多數的政治人物，就算被提名也不會辭職的原因」，指出少了公職在身，就要面對非常現實的糧草壓力。

羅智強透露，他向許多熟悉桃園市長選舉的朋友進行諮詢，結果才知道報給監察院的數字其實根本不準，實際的選舉經費竟在1億到2億之間。雖然羅智強認為他的選戰方式可以省非常多錢，應該不會需要如此高昂的數字，但預期仍會是非常沉重的負擔。

羅智強說，自己不是財力雄厚的參選人，只能用聚沙成塔的方式籌措桃園市長的競選經費，希望支持者可以協助他打贏這場選戰，創造桃園傳奇；一篇文章吸引上千粉絲留言，除了有不少桃園人力挺外，包括高雄、台東、雲林、台北、台中及基隆等各地民眾也紛紛進行捐款，給予羅智強支持。