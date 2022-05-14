本土疫情急速升溫且狀況仍在惡化中，昨（13）日死亡病例數已飆升至41例，讓民眾對於指揮中心領導能力批評不已。國民黨立委賴士葆認為，衛福部長、指揮中心指揮官陳時中之所以可以如此鴨霸囂張，是因為《新冠肺炎防治及紓困振興特別條例》成為陳時中的尚方寶劍，他因此已提出修法，要讓防疫指揮官受到立法院監督。

賴士葆昨日在臉書表示，疫情2年多下來，陳時中被神格化，但他卻從來不知民間疾苦，一開始是無數「小明的父母」跪求讓孩子回家，陳時中卻要他們自己承擔國籍的選擇；唾液快篩價格高昂，陳時中卻嗆老百姓貴就不要買；且「3+11」的破口死了8百多人，陳時中沒有負起任何政治責任，讓賴士葆忍不住說「劣跡罄竹難書」。

賴士葆表示，陳時中之所以可以如此鴨霸，是因為法律給了他至高無上的權力。他指出，《新冠肺炎防治及紓困振興特別條例》中的第7條內容，「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施」，成為陳時中的尚方寶劍，怒批陳時中「蓄意的集權、擴權、濫權、攬權、霸權」。

賴士葆認為，「即便防疫也不該廢棄法治，讓一個霸王條款無限上綱的逾越法律之上！」他透露已提出修法，要讓防疫指揮官在運用錢和權上都受到立法院的監督，「否則台灣就是極權國家，不配稱民主國家。」