印度緊急事務機構指出，首都新德里（New Delhi）1棟建築物發生大火，至少造成27人喪生和數十人受傷。
法新社報導，新德里消防官員指出，火勢已經撲滅，共有27人喪生，搜救行動持續進行。
新德里電視台（NDTV）報導，有40多人燒傷，已送往醫院救治。
這棟位於新德里西區的4層樓商用建築物下午發生大火，目前造成的災損還不清楚。
印度媒體CNN-News18引述消防官員報導，搜救人員尚未搜尋這棟建築物3樓，預料將發現更多死者。（譯者：徐睿承）1110514
印度緊急事務機構指出，首都新德里（New Delhi）1棟建築物發生大火，至少造成27人喪生和數十人受傷。
法新社報導，新德里消防官員指出，火勢已經撲滅，共有27人喪生，搜救行動持續進行。
新德里電視台（NDTV）報導，有40多人燒傷，已送往醫院救治。
這棟位於新德里西區的4層樓商用建築物下午發生大火，目前造成的災損還不清楚。
印度媒體CNN-News18引述消防官員報導，搜救人員尚未搜尋這棟建築物3樓，預料將發現更多死者。（譯者：徐睿承）1110514
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。