印度緊急事務機構指出，首都新德里（New Delhi）1棟建築物發生大火，至少造成27人喪生和數十人受傷。

法新社報導，新德里消防官員指出，火勢已經撲滅，共有27人喪生，搜救行動持續進行。

新德里電視台（NDTV）報導，有40多人燒傷，已送往醫院救治。

這棟位於新德里西區的4層樓商用建築物下午發生大火，目前造成的災損還不清楚。

印度媒體CNN-News18引述消防官員報導，搜救人員尚未搜尋這棟建築物3樓，預料將發現更多死者。（譯者：徐睿承）1110514