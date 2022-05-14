2022年桃園市長選舉，民眾黨已提名立委賴香伶參選，藍綠兩黨人選都尚未決定人選。國民黨有立委呂玉玲及剛辭去台北市議員的羅智強兩人表態參選；至於民進黨人選，前立委鄭寶清及立委鄭運鵬機會都不小；媒體人吳子嘉則另爆料，民進黨傳出也有可能徵召內政部長徐國勇出馬參選，使得綠營桃園市長之爭顯得更詭譎。但無論如何，吳子嘉可以斷言的是，衛福部長陳時中選台北或桃園市長，都已不可能、「掛」了。

吳子嘉13日在《董事長開講》網路直播節目中爆料，傳出徐國勇有可能出來參選，這是他聽聞、來自高層的消息。原本衛福部長陳時中若不能選台北市長，還可以選桃園市長，但現在疫情爆發後，大家反而要求陳時中不要去選。

吳子嘉分析認為，其實徐國勇不太願意出來選，決定權則在蔡英文；而對於民進黨的桃園市長人選，現任市長鄭文燦應會全聽蔡英文的，否則桃園一旦選輸，蔡英文的黨主席位置恐會不保，也會影響鄭文燦的政治前途。

另外，針對台北市長選舉，陳時中有沒有可能代表民進黨參戰？吳子嘉認為，陳時中這個月的民調會很爛，可能會崩盤，也就是說陳時中已經「掛」了，因為他能被罵的事情太多了，因此，他不可能選台北市長。