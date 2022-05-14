【愛傳媒葉毓蘭專欄】截至5月6日為止，員警的確診人數已高達1143人。而上週四警政署陳家欽署長才確診，11日就又發生六家派出所員警因確診而成為醫療人球事件！

人民保母，本來就肩負著治安維護的功能，尤其在疫情期間，承擔著比一般民眾更高的風險，更多的工作；但在確診後，卻成為流落街頭的人球，只能在車上睡覺，去公園公廁上廁所，而尚未確診的人，也得一個人當N個人用，才能彌補因確診造成的人員不足問題。

對照徐部長在立法院說：「我就是警消的靠山，指揮中心陳宗彥副指揮官就是內政部的政務次長，絕對會有足夠的快篩試劑！」現狀卻只能令人無奈。員警現在的快篩試劑，若不是各警察機關自己去購買，就是慈濟功德會所捐贈，再不然就是各地警友會籌措的，到目前為止沒有聽到指揮中心配發給警政署任何快篩試劑！

要當警察的靠山，不能只靠嘴上說，更應該要有行動，一旦警察單位垮了，台灣的治安也會垮。

對此，本席要求，內政部除應積極向衛福部要求提供快篩試劑，並應在取得的同時配發予相關基層警察單位外，亦應在警消人員在確診或快篩陽性時，亦應協助取得作為暫時檢疫或隔離的場所，避免警消同仁在為國家付出的同時，還得面對遭到拋棄的處境。

近日聽到資安的高階警官被金融業挖腳，這是對他們長才的肯定，也是在疫情肆虐的今日關於警察朋友們比較好的消息。警察的升遷不易，薪資不高，良禽擇木而棲也是自然；但對於國家而言，警察養成本來就不容易，具資安長才的員警更是難得，他們不只對於法令與網路犯罪熟稔，在資訊科技的掌握上更有其優勢，優秀的資安警察動輒需要20年的培養時間，離開任何一個對於警界來講都是巨大的損失。而在金管會「金融資安行動方案」的政策下，現在資安警官的挖角或許只是個開始！

對此，本席認為，警察機關應該加速進行組織再造，重新思考該如何留才、用才，而不是再把警察當作廉價勞工。在留才方面，可以參考鑑識專業的加給規劃，提高資安員警的待遇。

在用才部份，則至少應該針對資安員警的升遷制度進行檢討，並檢視現行的警察職務制度，以專業技能作為具資安長才員警的職務與升遷調整，讓資安員警，以至於全體警察都能夠適才適所，讓員警發揮真正應有的價值。

在專業加給部分，在升遷管道的激勵，資安的人才可以適度的優先考量當年成立鑑識專業加給是高於其他的行政、刑事警察，

警察升遷不暢、薪資不高，良禽擇木而棲是自然警察組織應該要去思考再造，如何留才，不是把警察當成廉價勞工。

對於登山管理自治條例，內政部應該要督促地方政府去修正，讓民眾能夠自主去做好準備，不要浪費有限的救援資源，本席希望內政部能正視這問題。

1.除了自治條例外，可在中央訂定專法，是另一種思考。

2.在國家公園法中，可加入管理機制。

作者為立委、前警大教授

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