沒有什麼事是「1張」解決不了的，有的話就2張！1名外送員日前接了1個現金單，送達時對方不接電話也不回訊息，他在原地等了許久，對方才姍姍來遲，正當他準備抱怨一番時，對方隨即掏出1張100元作為額外小費，他也「本能地」向對方90度鞠躬，還說「沒事啦，沒有等很久」。

該名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」發文表示，他日前接到1個現金訂單，但送到門口時，對方電話不通、訊息未回，他不斷傳訊息提醒都沒用，在倒數4分鐘時對方總算回訊，他本來已經想好等等對方取餐時，他要抱怨「可以注意手機嗎？我們時間很寶貴，停紅線也很怕被檢舉」等內容。

外送員送達時對方不接電話也不回訊息，他正想抱怨一番時，對方隨即掏出1張100元作為額外小費，他也「本能地」向對方90度鞠躬。（翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

沒想到該顧客一現身，除了原本的餐費外，還額外多給了100元小費，並且頻頻說抱歉，該外送員馬上也「身體下意識直接跟他90度鞠躬，還跟他說沒事啦，沒有等很久」並開心地把錢收下離開，他事後發文說「你要酸我砲我都沒有關係，我就是表達最真實的感受」。

其他網友紛紛留言「身體本能反應，沒事啦，能體會」、「沒有一張解決不了的事情，有的話就兩張」、「鈔能力」、「到嘴邊的髒話瞬間變成滿滿祝福的話」、「心意最重要，幾霸扣也很讚的」、「下單的都是人客，給小費的都是恩客」、「拿錢做人才是正確的」。