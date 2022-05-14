0725:CNN報導，芬蘭輸電系統營運商Fingrid週五表示，俄羅斯將於周六停止向芬蘭提供電力，這是芬蘭決定加入北約以來，俄羅斯第一次採取的具體行動。

俄羅斯電力公司RAO Nordic Oy表示，自5月6日以來，它尚未收到付款，這是20多年交易的第一次；在缺乏現金的情況下，必須切斷供電。

據Fingrid稱，近年來從俄羅斯進口的電力占芬蘭總消費量的10%，停止交易以後，芬蘭的電力仍相當充足，不會受到威脅，他們將利用從瑞典進口更多電力與自身發電去彌補不足。