對於本土疫情持續延燒，總統蔡英文昨（13日）在總統府邀集防疫諮詢會議，指示北北基桃優先增設大型篩檢站、簡化確診民眾看診流程與時程、持續增購藥物及快篩試劑3大防疫原則。蔡英文在會中指示3大防疫原則之舉，引發網友們熱議，卻有不少人提出批評意見。有網友認為找專家談的是理論，不如聽民意；更有不少人直言，太晚了。

蔡英文昨召開防疫諮詢會議，與會的有副總統賴清德、前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、國安會祕書長顧立雄、行政院政務委員兼發言人羅秉成、行政院祕書長李孟諺、衛福部長陳時中、疾管署長周志浩等人。陳時中表示，目前北北基桃共有84個採檢站，現在要求台北及新北各加開3個大型篩檢站，桃園2個、基隆1個，預計這兩天就會陸續開設。

蔡英文對於疫情的最新指示曝光後，在本新聞網與《LINE TODAY》相關報導下方都有網友意見，後者更有超過兩千則留言討論，其中有人說「真的是 笑死我了，找的都是專家、官員！說的都是理論， 聽聽民意這麼難嗎？」、「忍無可忍的是人民才對」、「選舉年，當然要作事」、「口號防疫跟用愛發電是一樣的道理」、「現在每個醫院外面從早上拍排到晚上，看了真的很心酸」、「現在會不會太晚了」。