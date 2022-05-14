快篩陽性即確診剛上路，指揮中心昨新增判定確診的管道，同時也增加確診後若身體不適，看診拿藥的方式，而《中時新聞網》也針對新規定整理出終極版的懶人包，哪些快篩可用來判斷確診？快篩陽性以後該怎麼通報等常見的8個問題供民眾一次看。

一、快篩陽性即確診誰適用？

居家隔離、自主防疫與居家檢疫者今起快篩陽性，只要經醫事人員確認就等於確診，不用再外出做PCR複檢。

哪些人適用快篩即陽性。（圖／雲林縣政府提供）

二、快篩去哪裡才可以買呢？

鼻咽快篩可透過實名制的合作藥局買，或是在四大超商或超市賣場都能買；唾液快篩目前可在丁丁藥局、佑全保健藥妝＆健康人生藥局及杏一藥局購買，而7-11與康是美今天也限量開賣唾液快篩。

三、哪些快篩可以用來判定？

不管是鼻咽快篩，還是唾液快篩，只要有通過食藥署EUA的快篩試劑就可以用來判定快篩陽性是否為確診。不過，民眾從國外進口的自用快篩，如果沒有EUA就不能做判定使用。

四、鼻咽和唾液快篩哪個準？

鼻咽快篩只要Ct值在27以下，正確採集檢體應該是篩得出來；唾液快篩在Ct值低於23至24的時候可以驗出陽性。

五、快篩陽性以後怎麼通報？

居隔、居檢與自主防疫者快篩陽性可透過遠距門診醫療或請當地衛生局安排視訊看診，請醫師線上看診評估快篩陽性的結果，如果評估結果雙方達成共識，那就會由醫師所屬的單位通報。

快篩陽性通報流程。（圖／指揮中心提供）

六、怎麼讓醫師判定確診呢？

除了透過遠距離視訊診療，由醫師判定快篩陽是否為確診，若結果雙方無共識，也可以請當地衛生局安排PCR採檢；另今天起也開放親友協助攜帶健保卡及快篩檢測片去診所評估。

快篩陽性即確診的評估管道增加。（圖／指揮中心提供）

七、確診不適怎麼看診領藥？

確診不舒服可透過「健康益友App」線上看診，藥物則會有1900家藥局協助配送，另如果不會操作視訊，現在也有開放電話看診的服務。而昨天也開放由非居家隔離者的親友，可至124家配賦醫院代看診，醫師評估符合用藥條件的人，就可以由代看診者領藥。

確診者非居隔親友可以幫忙代看診與領藥。（圖／指揮中心提供）

八、居家照護何時必須就醫？

成人若出現呼吸困難、持續胸痛、意識不清，皮膚／嘴唇／指甲發青、心跳每分鐘超過100下、無法喝水進食或服藥及過去24小時尿量明顯減少等7警示症狀應盡快就醫；兒童若出現抽搐、意識不佳、呼吸困難或胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗等7大症狀，應立即撥打119或緊急自行就醫。