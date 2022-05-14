今天在大聯盟場上傳出大好消息，效力於守護者的我國好手張育成確定移出新冠肺炎名單，確定重返大聯盟舞台，而守護者與雙城之戰正式復賽，張育成稍早已從3A球隊到明尼蘇達客場報到，但這場比賽先發名單未見他的名字，看來是要從板凳出發。

Josh Naylor has been placed on the COVID IL. Richie Palacios has been recalled from Triple-A. Yu Chang is also back from the COVID list and Kirk McCarty was optioned. — Mandy Bell (@MandyBell02) May 13, 2022

守護者在4月21日時宣佈陣中多名球員感染新冠肺炎，其中也包含台灣好手張育成，他在15日突然被放進傷兵名單，當時僅透過社群媒體對外表示感覺「有點中暑」、「為了安全起見，目前先回到家休息。」沒想到卻是確診新冠肺炎。

但他仍保持著樂觀態度，在過程中維持體能訓練，也向擔心他的球迷朋友致謝，並詳細透露15日到20日的身體狀況，表示希望能盡早拿到陰性報告重返球場，張育成距離上次出賽10日已經相隔一個月了，如今終於能看他再次回到大聯盟舞台。

張育成在康復後轉往小聯盟打復健賽，從2A開始，4日起升至3A共出賽6場，18打數敲3安打貢獻4分打點，選到5次保送。而目前守護者仍受到疫情影響，包含教練法蘭柯納(Terry Francona)在內又有多人染疫，在人手短缺狀況下肯定會讓張育成隨時準備好上場，期待他之後的表現。